Власти США одобрили проект добычи нефти на Аляске компанией ConocoPhillips

Администрация президента США Джо Байдена 13 марта одобрила проект добычи нефти на Аляске, вызывающий активную критику со стороны природоохранных организаций. Речь идет о месторождении Willow на территории, входящей в состав земель так называемого Национального нефтяного резерва Аляски на севере штата — эти земли принадлежат федеральным властям. Месторождение будет разрабатывать американская нефтегазовая компания ConocoPhillips. Компания ожидает, что на этом месторождении будет в ближайшие 30 лет добыто более 600 млн баррелей нефти и что оно принесет ей около $8 млрд.

Защитники природы критиковали новое месторождение, в частности, за то, что сжигание добытой в нем нефти приведет к выбросу в атмосферу 280 млн т углекислого газа. Ранее они запустили в соцсетях кампанию #StopWillow. В числе прочего они напоминают, что господин Байден обещал не давать разрешение на новые проекты добычи нефти и газа на землях, находящихся в общественной собственности. «Это решение плохо для климата, плохо для окружающей среды и плохо для коренных сообществ Аляски, которые выступали против и чьи голоса не были услышаны»,— заявила директор по политике неправительственной организации «Совет по охране природных ресурсов» Кристи Гольдфус.

Чтобы смягчить критику, Министерство внутренних дел США в понедельник сообщило, что площадь этого месторождения будет снижена примерно на 40% от запрашиваемой ConocoPhillips. Также администрация президента США 13 марта объявила о запрете на добычу нефти и газа на некоторых участках внешнего континентального шельфа Аляски.

Яна Рождественская