Филологу указали на ошибки

«Ъ-Уфа» стала известна мотивировочная часть приговора суда по делу 61-летней Раисы Болдовой, филолога из Стерлитамака. В феврале она была признана виновной в публикации недостоверных данных о деятельности Вооруженных сил России (ч.1 ст. 207.3 УК РФ). Вынося обвинительный приговор, судья учла показания как самой обвиняемой, так и военного комиссара Башкирии. Раиса Болдова, получившая условный приговор, вину не признала. По информации адвоката осужденной Айдара Хызырова, он и прокуратура не намерены обжаловать приговор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В распоряжении «Ъ-Уфа» оказалась мотивировочная часть приговора, вынесенного судьей Стерлитамакского городского суда Лилией Разяповой по первому в Башкирии уголовному делу о распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ (ч.1 ст. 207.3 УК РФ). На скамье подсудимых оказалась 61-летняя Раиса Болдова. В открытых источниках указано, что она окончила филологический факультет БашГУ, работала репетитором по русскому языку. В феврале она была признана виновной. Гособвинение просило для нее девять месяцев исправительных работ, но суд назначил один год исправительных работ условно с испытательным сроком на шесть месяцев и удержанием 10% от заработка.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», поводом для возбуждения уголовного дела и последующего суда послужили видеоролики, которые госпожа Болдова разместила в марте 2022 года на своей странице в «ВКонтакте». В них, по мнению следствия, содержалась информация о ВС РФ, не соответствующая действительности. Раиса Болдова, не отрицая публикацию спорных видеороликов, вину не признала, но просила вернуть дело в прокуратуру Стерлитамака.

В приговоре отмечается, что Раисой Болдовой было опубликовано несколько видеороликов и сообщение о якобы обстреле российскими военными Киева и Мариуполя. Госпожа Болдова пояснила на суде, что после начала СВО она «сильно переживала», а спорные публикации разместила, чтобы «разобраться в этих ситуациях, осмыслить, понять их». Она рассчитывала на помощь очевидцев событий, которые могли оставить комментарии на ее странице. Информация, которая содержалась в роликах, по словам подсудимой, не являлась ее точкой зрения.

Тем не менее, суд установил вину госпожи Болдовой в инкриминируемом ей преступлении. По мнению Лилии Разяповой, это подтвердилось, в частности, показаниями подсудимой на следствии, где она выразила антивоенную позицию. В информацию, предоставляемую Министерством обороны РФ, она не верила. В качестве примера она пояснила, что президент России Владимир Путин изначально заявлял, что срочники не участвуют в СВО, но позже, когда минобороны установило соответствующие факты, дал поручение генпрокуратуре провести проверку.

Военный комиссар Башкирии Михаил Блажевич, выступавший на суде свидетелем обвинения, назвал публикации Раисы Болдовой ложными, так как на сайте Минобороны размещена информация, которой они противоречат.

Вынося обвинительный приговор, Лилия Разяпова учла, что госпожа Болдова, согласно заключению комиссии судебно-психиатрических экспертов от января этого года каким-либо психическим расстройством, слабоумием или иным болезненным состоянием психики не страдает и «может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими». Суд не оставил в стороне и тот факт, что обвиняемая привлекается к уголовной ответственности впервые, ее пенсионный возраст, положительные характеристики по месту жительства, наличие тяжелых заболеваний у нее и близких родственников и «активное способствование расследованию преступления», которое выразилось в даче показаний.

Причин для возврата дела прокурору судья не нашла.

Адвокат осужденной Айдар Хызыров сообщил «Ъ-Уфа», что ни он, ни прокуратура оспаривать приговор не намерены.

Венера Хисамова