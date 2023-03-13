Мосты в Петербурге на неделе будут разводить почти каждую ночь

В Санкт-Петербурге продолжаются технологические разводки мостов в преддверии навигации и ремонтные работы на Биржевом мосту. Об этом 13 марта сообщили в пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест».

Мост Александра Невского разводить будут с 2:20 до 5:10 в ночь на 14, 15 и 17 марта. Это необходимо для проведения профилактического обслуживания переправы. В то же время Биржевой мост будут разводить каждую ночь с 14 по 18 марта с 1:00 до 5:45. На переправе в настоящее время продолжаются работы на гидравлическом приводе.

Как сообщали ранее в «Мостотресте», до начала навигационного периода мосты в городе разведут около 60 раз. График технологических разводок будет публиковаться еженедельно.

Напомним, что навигационный период в Петербурге стартует 10 апреля и завершится 30 ноября. Мосты на рукавах Невы будут готовы к разводке уже с 20 апреля.

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