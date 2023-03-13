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Коммерсантъ FM
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Глава СПЧ Фадеев призвал лишать мигрантов родительских прав за отказ учить детей в школе

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев призвал применять карательные меры к родителям-мигрантам, которые отказываются отдавать своих детей в российскую школу.

Валерий Фадеев

Валерий Фадеев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Валерий Фадеев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Вообще-то у родителей кроме прав есть обязанности, они должны обеспечить своих детей образованием. И если в России принято, что все дети имеют образование, то они тоже должны это сделать, а если нет, извините, на мой взгляд,— вплоть до лишения родительских прав, вплоть до этого»,— указал господин Фадеев по итогам рабочей поездки в Калужскую область (цитата по «РИА Новости»).

Насколько актуальна подобная практика среди иностранных граждан с детьми, глава СПЧ не раскрыл, однако упомянул, что теоретически родители-мигранты сейчас могут принимать подобные решения.

В ходе встречи с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой 10 марта Валерий Фадеев также предложил выдавать пособия женам мигрантов только при условии владения русским языком.

В феврале СПЧ направил в Совбез и правительство РФ резко критический отзыв на два «миграционных» законопроекта. Речь идет про проект правительства по легализации иностранных граждан в России и проект закона «Об условиях въезда (выезда) и пребывания (проживания) в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства», разработанный МВД.

О том, какие риски беспокоят СПЧ,— в материале «Ъ» «Совет по правам мигрантов».

Григорий Лейба

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