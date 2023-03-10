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Глава СПЧ Фадеев предложил выдавать пособия женам мигрантов только при владении русским

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев предложил назначать женам мигрантов пособия только при условии знания русского языка. Такое мнение он выразил в ходе совещания с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой, который неоднократно выдвигал инициативы по борьбе с нелегальной миграцией.

Как уточнили в пресс-службе СПЧ, участники совещания по миграции указали на то, что многие жены мигрантов не знают русского языка и не хотят его учить. В дальнейшем это плохо сказывается на адаптации их детей в российских школах. «Хочешь получать соцпособие — будь добра, учи русский язык! Нас могут обвинить в наступлении на их права. Но это защита прав российских граждан. Это потребность общества»,— заявил Валерий Фадеев (цитата по Telegram-каналу СПЧ).

В ходе совещания глава СПЧ заявил, что снижение численности мигрантов и количества преступлений в стране — заслуга Калужской области и, в частности, Владислава Шапши. Господин Фадеев рассказал, что он совместно с представителями МВД, Минтруда, Минпросвещения и других ведомств, которые также присутствовали на встрече, хочет изучить опыт господина Шапши.

«Мы хотим разобраться, в чем выгода привлечения мигрантов, есть ли она и сколько нам за это приходится платить. А сколько нам нужно мигрантов? Звучат разные цифры — от 5 млн до 200 тыс. Мы нуждаемся в рабочей силе или мы организуем переселение в Россию?» — задавал вопросы господин Фадеев. По его словам, опыт Калужской области по борьбе с нелегальной миграцией необходимо распространить на всю Россию.

В феврале 2022 года Владислав Шапша объявил о выходе Калужской области из программы по содействию переселению соотечественников. Это заявление прозвучало после того, как господин Шапша внепланово посетил миграционный центр в Боровском районе города и пообщался с мигрантом, получившим сертификат о знании языка, но не понимавшим по-русски. Губернатор также ввел запрет на привлечение мигрантов к работе в сферах торговли, пассажирских перевозок и общепита. 13 февраля текущего года губернатор предложил без решения суда лишать гражданства России людей, которые получили его незаконным путем.

По итогам 2022 года количество иностранных граждан, приехавших в Россию на работу, достигло 3,47 млн. Это на треть, или на 871 тыс. человек, больше, чем годом ранее, сообщала FinExpertiza со ссылкой на статистику МВД.

Милена Костерева

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