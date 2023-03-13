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Коммерсантъ FM
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В ЦСР подсчитали, сколько россияне в среднем тратят на оплату подписок на онлайн-сервисы

В среднем россияне, пользующиеся платными мультимедийными сервисами по подписке, тратят на них 1 тыс. руб. в месяц, говорится в исследовании Центра стратегических исследований (ЦСР) и АНО «Диалог» (данные собраны в результате опроса 1,2 тыс. респондентов из России и 600 респондентов из Москвы). В материалах исследования также говорится, что опыт использования платных подписок есть у 24% опрошенных.

При этом, согласно исследованию, 50% пользователей с опытом использования подписок в России и 45% в Москве сообщают, что сталкивались с ситуацией, когда получаемый по платной онлайн-подписке сервис не соответствовал заявленному предложению. Среди них обращались к представителям сервиса с просьбой отменить подписку 50%. В ЦСР отмечают, что с аналогичной проблемой сталкиваются и граждане других стран.

«Регуляторы многих стран, например США, Канады, Германии, Нидерландов, Индии, принимают меры для защиты потребителей. Эти инструменты варьируются от мягких — повышение информированности потребителя, уведомления перед очередным списанием и/или автопролонгацией подписки, легкость отписки — до жестких — авторизация каждого платежа свыше определенной суммы, запрет на автопролонгацию на определенный срок и т. д.»,— говорит директор центра регуляторной политики ЦСР Екатерина Папченкова.

Никита Королев

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