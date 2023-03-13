Структура миллиардера Владимира Лисина продала «Таганрогский морской торговый порт»

Принадлежащая предпринимателю Владимиру Лисину «Первая Портовая Компания» продала 91,6% акций АО «Таганрогский морской торговый порт» предприятию ООО «Лемар». Сделка состоялась в 2022 году, сообщает «Город N» со ссылкой на пресс-службу «ППК».

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«Решение "Первой Портовой Компании" о выходе из капитала АО "Таганрогский морской торговый порт" обусловлено стремлением группы сфокусироваться на развитии своих мощностей в глубоководных бассейнах, обеспечивающих возможность обслуживания судов повышенного дедвейта», — прокомментировала сделку пресс-служба.

Подробности и коммерческая составляющая не раскрывается. По данным сайта таганрогского порта, в декабре также состоялось собрание акционеров, на котором было принято решение о досрочном прекращении полномочий Управляющей организации ООО «Управление транспортными активами». Был избран новый совет директоров, в который вошли Евгений Кайль, Ауес Шогенов, Виктор Чертков, Владимир Поздняк и Олег Чернов, который также был избран председателем совета директоров. Также был назначен генеральный директор — Сергей Нарышкин.

АО «Таганрогский морской торговый порт» имеет семь грузовых причалов с максимальной осадкой пять метров. Общая площадь складов всесезонного порта составляет 46,6 тыс. кв. м. В 2021 году грузооборот предприятия составил 1,231 млн т. По информации «СПАРК-Интерфакс», выручка порта в 2021 году составила 684,2 млн руб., а чистая прибыль — 37,7 млн рублей.

Анастасия Назарова