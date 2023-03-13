В Омской области отменен тендер на строительство социальной деревни за 256 млн рублей

Госучреждение «Омский дом-интернат» приняло решение отменить торги по выбору подрядчика строительства социальной деревни, которую планировалось сдать в эксплуатацию в 2023 году. Извещение об отмене торгов размещено на сайте госзакупок. В документе о причинах отмены не сказано, не говорится и о возобновлении процедуры.

Стартовая цена контракта составляет 256,4 млн руб. Итоги торгов планировалось подвести 15 февраля.

Проект «Социальная деревня» должен быть реализован в Омской области по нацпроекту «Демография». Предполагается, что в деревне будут жить люди с инвалидностью, не потерявшие способность себя обслуживать и желание трудиться, комментировали ранее в министерстве труда и социального развития региона. По словам главы ведомства Владимира Куприянова, всего будет построено пять домов, в которых будут проживать 80 человек. Площадь каждого двухэтажного дома составит около 600 кв. м.

Нацпроект «Демография» включает в себя пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт — норма жизни». Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.

торги по выбору подрядчика строительства социальной деревни, которую планировалось сдать в эксплуатацию в 2023 году.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Лолита Белова