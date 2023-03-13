Сбербанк предупредил о мошенничестве с обвинением в измене Родине

Сбербанк зафиксировал новую мошенническую схему, когда клиентам банков представляются сотрудниками ФСБ и просят перевести деньги, чтобы избежать ответственности за переводы ВСУ по статье о госизмене. Об этом рассказали в пресс-службе банка.

Мошенники представляются клиенту банка сотрудником полиции или ФСБ и говорят, что его данные украл банковский сотрудник, который переводит его деньги в пользу ВСУ. Угрожая клиенту уголовной ответственностью по статье о госизмене, мошенники просят его перевести деньги на их счета или взять кредит, чтобы вычислить сотрудника, который украл его данные. Отметим, что по ст. 275 УК РФ за это грозит до 20 лет лишения свободы.

Пресс-служба Сбербанка посоветовала включить уведомления о банковских операциях и следить за их историей, а также напомнила, что в банке никогда не будут требовать продиктовать номер карты или код на ее обратной стороне.

Анастасия Ларина