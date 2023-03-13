На 37% сократилась заболеваемость коронавирусом в Черноземье за неделю

По данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за неделю с 6 по 12 марта в Черноземье было выявлено 6 129 случаев заболевания. Это на 37% меньше, чем неделей ранее, когда было зафиксировано 9 689 случаев. Неделей ранее наблюдался рост на 95%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Белгородской области выявлено 534 случая коронавируса (неделей ранее — 724, за все время — 168 751). Выздоровело 590 человек (всего — 165 406). Зафиксированы два случая летального исхода (всего — 2 337).

В Воронежской области выявлен 3 351 случай коронавируса (неделей ранее — 5 788, за все время — 485 556). Выздоровели 3 769 человек (всего — 472 756). Двое скончались (всего — 8 623).

В Курской области выявлено 548 случаев коронавируса (неделей ранее — 497, за все время — 152 842). Выздоровели 478 человек (всего — 149 502). Случаев летального исхода не было (всего — 2 540).

В Липецкой области выявлено 556 случаев коронавируса (неделей ранее — 1 391, за все время — 180 332). Выздоровели 636 человек (всего — 175 238). Умерли два пациента (всего — 3 959).

В Орловской области выявлено 544 случая коронавируса (неделей ранее — 414, за все время — 137 291). Выздоровело 482 человека (всего — 134 636). Случаев летального исхода не было (всего — 1 981).

В Тамбовской области выявлено 596 случаев коронавируса (неделей ранее — 875, за все время — 141 163). Выздоровели 542 человека (всего — 137 345). Случаев летального исхода не было (всего — 2 530).

Всего с начала пандемии по 12 марта 2023 года коронавирусом в макрорегионе заболели 1 268 602 человека. За это время выздоровели 1 234 390 пациента (за неделю — 6 497). От последствий COVID-19 скончались 21 969 человек (за неделю — шестеро).

О динамике смертности от заболевания в 2022 году — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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