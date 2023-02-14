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Статистика лишилась короны

В 2022 году в Черноземье смертность сократилась почти на четверть

По итогам 2022 года в Черноземье смертность снизилась на 23%, следует из предварительных данных Росстата. Больше всего показатель упал в Липецкой области — на 27%, меньше всего в Орловской — почти на 19%. В Курской и Воронежской областях снижение составило почти 24%, в Белгородской и Тамбовской — 22 и 21%. Смертность оказалась ниже показателей и 2020 года. Также Росстат зафиксировал падение в макрорегионе рождаемости почти на 9%. Эксперты отмечают снижение смертности от коронавируса и не исключают, что на рождаемость в 2023 году может сильно повлиять специальная военная операция. При этом погибшие в СВО среди всех летальных случаев пока занимают небольшую долю, считают ученые.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Росстат опубликовал предварительные данные о естественном движении населения за январь–декабрь 2022 года в конце минувшей недели. По информации ведомства, в России смертность сократилась на 22,1%, или на 539,7 тыс. человек,— с 2,445 до 1,905 млн. Рождаемость также снизилась, но на 6,9%, или на 96,6 тыс.,— с 1,402 до 1,306 млн. В Черноземье, следует из данных Росстата, в 2022 году летальных случаев оказалось на 23,3% меньше. Показатель снизился на 36 619 — со 157 304 до 120 685 человек.

Как в Черноземье росла смертность от коронавируса в 2021 году

Сильнее всего смертность упала в Липецкой области — на 27,1%, или на 6 394 человек. В процентах это наибольшее снижение показателя в Центральном федеральном округе (ЦФО). В прошлом году в регионе скончались 17 243 человека против 23 367 в 2021 году. На втором месте по снижению в Черноземье оказалась Курская область. Здесь умерло на 24,1%, или на 5 627 человек, меньше. Показатель снизился с 23 344 до 17 717.

Чуть меньше — на 23,9% — смертность упала в Воронежской области. В регионе скончались на 11 129 человек меньше (35 366). В цифрах это традиционно третий показатель в ЦФО после Москвы и Московской области. В Белгородской области смертность снизилась на 22,4%, или на 6 286 человек,— до 21 754. В Тамбовской области падение составило 21,1%: здесь зафиксировано на 4 366 летальных случаев меньше, или 16 358 человек. Единственным регионом Черноземья, где смертность упала менее чем на 20%, стала Орловская область. Здесь в 2022 году умерло 12 247 человек, тогда как годом ранее — 15 064. Показатель упал на 18,7%, или на 2 817.

В сравнении с 2020 годом прошлогодняя смертность в Черноземье также оказалась более низкой. В Белгородской области тогда скончались 23 908 человек, в Воронежской — 38 161, в Курской — 19 004, в Липецкой — 20 081, в Орловской — 13 231, в Тамбовской — 17 789.

С марта 2020 года Росстат публиковал данные о числе умерших от коронавируса и его последствий. В том числе в эту статистику были включены случаи, когда COVID-19 не был основной причиной смерти и не оказывал существенного влияния. В октябре 2022-го Росстат перестал публиковать эти данные, ссылаясь на падение летальных случаев среди заболевших коронавирусом. Но статистику о смертности от COVID-19 по-прежнему ведет федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией. По его данным, в Черноземье в 2022 году от коронавируса скончались 5 211 человек: на 31 декабря 2021 года было 16 685 летальных случаев, на 1 января 2023 года 21 896.

В двух регионах скончались более тысячи человек. Больше всего — в Воронежской области: 1 703 (6 897 на начало года и 8 600 на конец). В Липецкой области число летальных случаев составило 1 137 (2 804 и 3 941). В Тамбовской области скончались 812 человек (1 708 и 2 520), в Белгородской — 580 (1 746 и 2 326), в Курской — 505 (2 030 и 2 535). Орловская область стала единственной, где летальных случаев оказалось менее 500: здесь зафиксировано 474 смерти (1 500 и 1 974).

Однако данные оперштаба и Росстата всегда расходились примерно в два раза. Федеральные власти объясняли это тем, что Росстат фиксирует все возможные случаи, а оперштаб включает только подтвержденные случаи смерти от коронавируса как от основной причины.

Также в Черноземье снизилась и рождаемость — на 8,7%, или на 5 345 человек, с 61 227 до 55 882. Наибольшее падение Росстат зафиксировал в Белгородской области и в процентах, и в абсолютных числах. В регионе родилось на 10,9%, или на 1 338 детей, меньше: 10 885 против 12 223. Более чем на 10% показатель также упал в Воронежской области — на 10,1%, или на 1 321, с 18 593 до 17 272. На 9,4% рождаемость снизилась в Липецкой области. Здесь родилось 8 147 человек, тогда как в 2021 году 8 993, то есть на 846 меньше.

Почти равным оказалось снижение в Курской и Тамбовской областях — на 8,9 и 8,8%. При этом в первом регионе родилось на 787 человек меньше (8 019 против 8 806), а во втором — на 632 (6 586 и 7 218). Наименьшее падение и в процентах, и в цифрах зафиксировано в Орловской области. Здесь смертность снизилась на 7,8%, или на 421,— с 5 394 до 4 793.

Когда в 2022 году в Черноземье наиболее сильно росла смертность

Доцент кафедры социально-экономической географии и регионоведения Воронежского госуниверситета Анатолий Крупко полагает, что снижение смертности в первую очередь связано со снижением числа летальных случаев от коронавируса и его последствий. Начавшаяся год назад специальная военная операция России на Украине, по словам эксперта, большого влияния на статистику пока не оказала: «По официальным данным, в каждой области погибли десятки человек, но это очень маленькая доля в общих данных».

При этом, добавил господин Крупко, СВО может в будущем повлиять на рождаемость. «Сейчас в стране рекордно низкая рождаемость, такой не было даже в девяностые годы. Среди влияющих на показатель факторов наиболее значим психологический»,— пояснил он. При сравнении ноября с декабрем 2022 года (именно в эти месяцы уже могли родиться зачатые после начала спецоперации дети) пока влияния СВО не видно, отметил Анатолий Крупко: в каких-то регионах родилось чуть меньше, в каких-то чуть больше. «Однако дальнейшая статистика покажет реальное влияние»,— резюмировал эксперт.

Александр Прытков

Что в Черноземье зафиксировала Всероссийская перепись населения

В Черноземье, согласно прошедшей в 2021 году Всероссийской переписи населения, проживали 7,8 млн человек.

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