Корпорация «Туризм.РФ» объявила аукцион на разработку проекта курорта «Новая Анапа» за 115 млн рублей

Акционерное общество «Корпорация Туризм.РФ» объявило тендер на разработку проекта будущего Всероссийского пляжного семейного курорта «Новая Анапа». Сведения об этом размещены на портале госзакупок.

Начальная цена контракта — 115,4 млн руб. Заявки принимаются до 27 марта.

Соглашение о создании курорта «Новая Анапа» было подписано между «Корпорацией Туризм.РФ» и администрацией Краснодарского края по поручению президента РФ Владимира Путина в рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Как следует из данных проекта, курорт «Новая Анапа» построят в станице Благовещенской на общей территории в 1,6 тыс. га. Новую рекреационную зону выполнят в едином архитектурном стиле.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в декабре минувшего года сообщил, что курорт «Новая Анапа» привлечет на Кубань более 350 млрд руб. инвестиций, на 17 км увеличит песчаные пляжи и поспособствует созданию не менее 14 тыс. рабочих мест в регионе. Он отмечал, что курорт должен быть построен в течение двух-трех лет.

По данным системы «Интерфакс-недвижимость», корпорация «Туризм.РФ» была создана 18 декабря 2020 года по поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина для развития внутреннего и въездного туризма.

Екатерина Мухамедова

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