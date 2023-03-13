ННГУ поучаствует в реабилитации участников боевых действий Донбасса

Факультет социальных наук ННГУ им. Н. И. Лобачевского разработал методику по переподготовке психологов, которые будут работать с военнослужащими, возвращающими из зоны боевых действий специальной военной операции.

Программа психологической реабилитации бойцов, получивших ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство) готовится совместно с правительством Нижегородской области. Предполагается, что специалисты университета будут обучать штатных психологов социальных служб в муниципалитетах, чтобы они могли оказать квалифицированную психологическую помощь демобилизованным.

Иван Сергеев