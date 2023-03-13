Доходы от использования лесов Приволжья превысили 9,3 млрд рублей

Регионы ПФО перечислили в консолидированный бюджет страны 9,3 млрд руб. за использование лесов по итогам 2022 года. Сумма выросла на четверть за последние два года, сообщили в пресс-службе Рослесинфорга.

В региональные и местные бюджеты перечислено более 5 млрд руб., 4,3 млрд руб. поступило в федеральную казну.

Нижегородская область оказалась на третьем месте по доходам – сумма сборов составила 1,2 млрд руб. Больше всех в ПФО за счет использования леса заработали Пермский край (2,6 млрд руб.) и Кировская область (2,1 млрд руб.).

Основная часть лесных доходов в ПФО – 86% – поступила в качестве платы за аренду земель для заготовки древесины и купли-продажи насаждений. Также средства поступают за счет разработки месторождений полезных ископаемых, строительства инфраструктуры, организации мест отдыха, охоты и заготовки грибов и ягод.

Анастасия Еремина