«Пришла беда, откуда не ждали»

Возможно, 13 марта решится проблема с российскими грузами, которые застряли в Турции. На прошедшей неделе пришли сообщения, что отправления заблокированы по техническим причинам. Возникли они в связи с санкциями. Между тем накануне Евросоюз заявил, что все ограничительные меры против Москвы в основном исчерпаны. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что риски для российской экономики существенно возрастают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Комиссар ЕС по внешней политике Жозеп Боррель признал, что в вопросе введения новых антироссийских санкций нужно ставить точку. Все, что можно было ввести, ввели. Видимо, десятый пакет, это своеобразный рубеж. Однако теперь Запад обещает наращивать финансовую и военную поддержку Украины. Не секрет также, что партнеры намерены добиваться того, чтобы ограничительные меры работали — это сейчас главный тренд.

Последний год показал, что обойти санкции можно, причем в ряде случаев достаточно просто. Почему? Потому что личную выгоду никто не отменял. Так уж устроен человек. А здесь дело пахнет большими барышами. К тому же есть страны, которые помогают или из принципа, или из убеждений — случается и такое. Почему бы не навредить этому Западу с его идеями?

Вот наглядный пример из последнего: была в России иранская, грузинская кока-кола. И вот теперь пишут, что появилась афганская. Не знаю, на вкус не пробовал и в целом не любитель, но история интересная, что уж там говорить. Пусть не оригинал, но есть же в наличии. И так если не во всем, то во многом.

Если рассуждать логически, пусть из десяти санкционных пакетов полностью выполняются, скажем, пять или даже три — это уже по-своему успех. Дело ведь не в количестве, а в качестве. И бывшие партнеры над этим работают. На ушедшей неделе прозвучал первый звонок, причем достаточно громко. Раньше были лишь сообщения о том, что, мол, вот Америка давит на Казахстан, на Китай на другие страны, чтобы не позволяли России обходить санкции.

Но вот пришла беда, откуда не ждали. И, главное, политики нет никакой. Есть автоматизированная таможенная система Европейского союза. К ней, как выясняется, присоединились вполне себе дружественные России страны. Например, Турция. И ведь до чего техника дошла — эта самая продвинутая система взяла и подчинилась десятому пакету санкций — заблокировала российские грузовые отправления. Главная проблема в том, что с ней никак не договориться, ей нельзя дать взятку, запугать и так далее. Потому что это компьютер, а не человек. А где гарантия, что в другом месте, в другой стране, что-нибудь опять не сработает и не включится в итоге красный свет?

В результате российский импорт и экспорт становятся слишком рискованными. Можно перегружать нефть в танкеры под нейтральным флагом, смешивать, платить посредникам. И это в какой-то момент работает, приносит прибыль. Но в один прекрасный момент, как было сказано выше, где-то вместо человека установят робота. И он все это дело отследит и заблокирует.

Жить, конечно, можно. Но сейчас перспектива не очень светлая. По крайней мере, так у ведущих стран не принято — чтобы не как все, а с заднего хода через различные схемы. Впрочем, есть и хорошие новости: возможно десятый пакет — последний. Останутся только точечные и персональные санкции. Но вот так, чтобы с размахом, с этим видно уже все.

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