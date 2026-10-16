Премьер Чехии раскритиковал ситуацию с кредитом ЕС для Украины
Бабиш: Чехия не будет гарантировать кредит ЕС для Украины
Чехия не готова гарантировать кредит Евросоюза (ЕС) для Украины, заявил премьер-министр страны Андрей Бабиш. Он также остался недоволен тем, что в бюджете ЕС заложены €100 млрд для Киева.
«Мне не нравится, что в европейском бюджете €100 млрд для Украины. Эти деньги должны были бы быть в долг, а не... в рамках этого многолетнего (бюджета сообщества на 2028-2034 годы.—"Ъ")»,— сказал господин Бабиш в преддверии второго дня саммита ЕС в Брюсселе (цитата по ТАСС).
В апреле Евросоюз одобрил кредит Украине на €90 млрд. Из них €60 млрд пойдут на оборону, а €30 млрд — на бюджетную поддержку страны. Эти деньги ЕС предоставляет за счет гарантий резервов бюджета.