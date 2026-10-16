Премьер Чехии раскритиковал ситуацию с кредитом ЕС для Украины

«Мне не нравится, что в европейском бюджете €100 млрд для Украины. Эти деньги должны были бы быть в долг, а не... в рамках этого многолетнего (бюджета сообщества на 2028-2034 годы.—"Ъ")»,— сказал господин Бабиш в преддверии второго дня саммита ЕС в Брюсселе (цитата по ТАСС).