В Севастополе отменили покупку топлива по QR-кодам
В Севастополе отменяют систему покупки топлива на автозаправках по QR-кодам. Об этом сообщили в правительстве города.
По словам чиновников, с 16 октября на автозаправках ТЭС можно будет приобрести бензин марок АИ-92 и АИ-95, а также дизельное топливо — по цене не выше 100 руб. за литр, но не более 30 литров за один раз. Премиальные марки топлива будут отпускать без ограничений. При заправке в канистры продолжит действовать лимит до 20 литров.
На АЗС АТАН топливо будут продавать по субсидированной цене: не выше 100 руб. за литр АИ-95, но не более 20 литров, без заправки в канистры. Список АЗС обещают опубликовать в ближайшее время на официальном портале и страницах в соцсетях правительства города-героя.
Ограничения на отпуск топлива в Крыму и Севастополе действуют с конца мая. В городе-герое ввели продажу топлива по QR-кодам, которые можно было получить только в мессенджере Max.