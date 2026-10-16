В Севастополе отменили покупку топлива по QR-кодам

По словам чиновников, с 16 октября на автозаправках ТЭС можно будет приобрести бензин марок АИ-92 и АИ-95, а также дизельное топливо — по цене не выше 100 руб. за литр, но не более 30 литров за один раз. Премиальные марки топлива будут отпускать без ограничений. При заправке в канистры продолжит действовать лимит до 20 литров.