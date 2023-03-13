Спасатели в Сарапуле вытащили упавшую в яму в заброшенном гараже собаку

Спасатели в Сарапуле помогли спасти собаку, которая упала в овощную яму в заброшенном гараже наул. Солнечная. Как сообщает поисково-спасательная служба Удмуртии, информация об инциденте поступила от мужчины, которому о попавшем в беду животном рассказали игравшие у гаража дети.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Поисково-спасательной службы Удмуртии Фото: пресс-служба Поисково-спасательной службы Удмуртии

Очевидец попытался самостоятельно спасти собаку, однако из-за отсутствия лестницы сделать этого не смог. Прибывшие спасатели достали животное из ямы. «Собака не сопротивлялась, не проявляла агрессию, сидела и ждала, чувствовала, что ей помогают»,— рассказал один из специалистов.

После освобождения собака убежала в неизвестном направлении.