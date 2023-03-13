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обновлено 11:03

Спасатели в Сарапуле вытащили упавшую в яму в заброшенном гараже собаку

Спасатели в Сарапуле помогли спасти собаку, которая упала в овощную яму в заброшенном гараже наул. Солнечная. Как сообщает поисково-спасательная служба Удмуртии, информация об инциденте поступила от мужчины, которому о попавшем в беду животном рассказали игравшие у гаража дети.

Фото: пресс-служба Поисково-спасательной службы Удмуртии

Фото: пресс-служба Поисково-спасательной службы Удмуртии

Очевидец попытался самостоятельно спасти собаку, однако из-за отсутствия лестницы сделать этого не смог. Прибывшие спасатели достали животное из ямы. «Собака не сопротивлялась, не проявляла агрессию, сидела и ждала, чувствовала, что ей помогают»,— рассказал один из специалистов.

После освобождения собака убежала в неизвестном направлении.

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