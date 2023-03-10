В Петербурге задержали предпринимателя по делу о некачественном благоустройстве МО «Звездное»

Управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу утром в пятницу, 10 марта объявило о задержании первого подозреваемого по делу о мошенничестве в МО «Звездное».

Дело расследуется по ч.4 ст. 159 УК РФ. Сотрудники СК задержали 45-летнего генерального директора одной из коммерческих структур. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Уголовное дело возбудили после некачественных работ по благоустройству, в том числе по очистке территории МО «Звездное» от снега в 2021 году.

Контракт на выполнение работ на сумму более 20 млн руб., по данным ведомства, был заключен 26 декабря 2020 года. Его исполнителем выступила компания «Инспектстройсервис», следует из данных портала госзакупок. Администрация муниципалитета, несмотря на некачественное оказание услуг, перечислила на счет подрядчику полную сумму контракта. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

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