Владелец пермских кинотеатров пошел на мировую с «Синема Парком»

Владелец пермских кинозалов Александр Флегинский и сеть «Синема Парк», закрывшая в Прикамье два кинотеатра, заключили мировое соглашение по делу о взыскании задолженности за аренду. Как указано в материалах дела на сайте арбитражного суда Москвы, Александр Флегинский потребовал от АО «Синема Парк» выплаты 23,5 млн руб. долга по аренде помещений в «Кристалле». Задолженность по аренде кинотеатра у «Синема Парка» накопилась в период с 1 марта по 31 октября 2022 года в размере 20,9 млн руб. Еще 2,5 млн руб., требуемые истцом, являются неустойкой за неисполнение обязательств арендатором.

Исковое заявление о взыскании задолженности господин Флегинский подал в арбитражный суд Москвы в октябре 2022 года. 7 марта истец обратился в суд с заявлением об утверждении мирового соглашения с ответчиком. Истец и «Синема Парк» договорились о добровольном погашении задолженности по аренде. Об этом «Ъ-Прикамье» рассказал Станислав Мухутдинов, представитель Александра Флегинского и его компании «Панорама».

В суде рассматривается еще один иск к «Синема Парку» о взыскании недоимки по аренде от структуры господина Флегинского. ООО «Кинодом» требует с киносети 22,3 млн руб. за аренду компанией площадей в ТРК «Колизей Синема», где у сети работал кинотеатр. Решение по этому делу еще не принято, заседание отложено на 30 марта.

Помещениями кинотеатров в «Кристалле» и «Колизее Синема» владеет ГК «Панорама» Александра Флегинского. Эту недвижимость у «Панорамы» арендовала сеть «Синема Парк». Недавно стало известно о расторжении договора аренды и закрытии кинотеатров «Синема Парк» в «Кристалле» и «Колизее Синема». Такое решение было принято, когда арендатор предложил изменить принцип начисления платы. Арендодателя это предложение не устроило. Оба кинотеатра прекратили деятельность 27 февраля. Сейчас региональные власти рассматривают помещение «Кристалла» как один из вариантов для размещения краевого молодежного центра.