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Коммерсантъ FM
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Никарагуа приостановило дипотношения с Ватиканом

Министерство иностранных дел Никарагуа объявило о приостановке дипломатических отношений с Ватиканом, передает La Nueva Radio. Ранее папа римский Франциск назвал президента Никарагуа Даниэля Ортегу неуравновешенным человеком, а политический режим в его стране — «непристойной диктатурой».

«Учитывая информацию, которая была раскрыта источниками, очевидно связанными с католической церковью, правительство примирения и национального единства Никарагуа... уточняет, что между Государством Ватикан и Республикой Никарагуа приостановлены дипломатические отношения»,— говорится в заявлении МИДа страны.

Понтифик в интервью аргентинскому изданию Infobae, опубликованном 10 марта, осудил решение суда Никарагуа приговорить епископа Альвареза к 26 годам лишения свободы. Священнослужитель с 2018 года был в республике важной фигурой, выступавшей за диалог между оппозицией и властями страны.

В 2018 году в стране вспыхнули протесты против реформ правительства господина Ортеги в сфере социального обеспечения. По данным различных источников, при подавлениях протестов погибли 355 человек.

Эрдни Кагалтынов

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