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Коммерсантъ FM
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Гадания на маршрутных картах

АКРА подготовило три сценария развития авиаотрасли

Пассажиропоток авиакомпаний РФ по итогам года может оказаться ниже ожидаемых Минтрансом более 100 млн. Аналитики АКРА в «базовом сценарии» оценивают его на уровне 85–95 млн чел. Прогноз основан на предпосылках, что список доступных для полетов стран не сократится, а объем госсубсидий для отрасли сохранится на уровне 50 млрд руб. В стресс-сценарии показатели ниже, но эксперты пока не ожидают существенного падения перевозок. С начала года ряд региональных аэропортов демонстрируют «аномальный для этих месяцев» рост трафика, а дополнительным драйвером должен стать Китай.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В 2023 году российские авиакомпании обслужат от 85 млн до 95 млн человек, следует из базового «инерционного» сценария агентства АКРА, с которым ознакомился “Ъ”. Это на 6–16% ниже, чем запланированная Минтрансом планка в 101 млн пассажиров.

Базовый сценарий предполагает, что общий размер прямых и непрямых субсидий и иных форм господдержки составит 50–100 млрд руб., геополитическая обстановка останется «неизменной», а аэропорты юга останутся закрыты. В бюджете на 2023 год на четыре основные программы субсидирования перевозчиков заложено 53,6 млрд руб. При этом перевозчики, как ожидается, продолжат эксплуатацию всего имеющегося у них парка самолетов и сохранят цепочки поставок запчастей и расходников. Не менее 85% пассажиропотока в таком случае составят пассажиры внутренних рейсов.

В стресс-сценарии рассматривается вероятность значительного обострения геополитической обстановки, «ужесточение санкционного режима или контроля за его исполнением» и снижение господдержки ниже предусмотренного уровня в 50 млрд руб. В таком случае агентство допускает падение пассажиропотока ниже 85 млн человек с долей внутреннего пассажиропотока не ниже 90%. Глубину падения в АКРА не уточняют. «Это будет зависеть от степени реализации предпосылок этого сценария»,— добавляет директор группы корпоративных рейтингов АКРА Александр Гущин.

В оптимистическом сценарии агентство допускает рост пассажиропотока до 95–110 млн человек. Доля внутренних направлений может снизиться до 75–85% за счет снижения «геополитической напряженности» и отмены значительной части ограничений для авиарынка РФ. Такой расчет даже превышает текущий прогноз Минтранса в 101 млн пассажиров, но в самом агентстве расценивают его вероятность как низкую. Впрочем, министр транспорта Виталий Савельев допускал, что итоговый объем перевозок может быть скорректирован в случае продления закрытия 11 аэропортов юга.

Один из близких к Минтрансу собеседников “Ъ” полагает, что ведомство в своем прогнозе исходно учло все ограничения и «намеренно дает сдержанные оценки». Планка, по его мнению, занижена во избежание прошлогодней ситуации, когда «обещанная президенту отметка в 100 млн так и не была достигнута». При этом сейчас региональные аэропорты, по его данным, демонстрируют аномальный рост трафика, что дает «осторожные основания» ожидать стабильных показателей в высоком сезоне. В качестве примера он привел рост перевозок в январе в аэропортах Новосибирска, Екатеринбурга, Самары, Хабаровска, Петербурга и Сочи.

Источник “Ъ” в экспертном сообществе называет базовый сценарий АКРА «оптимистичным»: «Без учета южных аэропортов и при непрогнозируемой покупательной способности — достижение 85 млн пассажиров будет хорошим показателем».

Рост авиарынка до 100 млн пассажиров и увеличение доли международных рейсов ожидают аналитики канала «Мои инвестиции». По словам эксперта по транспорту Елены Сахновой, определенная ставка также сделана на Китай, который в 2019 году, по данным АТОР, посетило 2,6 млн россиян. В этом году о стремлении нарастить частоту перелетов в КНР заявляли в «Аэрофлоте», 6 февраля Росавиация также выдала новые допуски на полеты туда «Азимуту» и Red Wings. «Мы придерживаемся оптимистичных прогнозов, при которых цены на билеты за рубеж снизятся к 2022 году за счет увеличения парка дебермудизированных самолетов и увеличения предложения»,— добавила госпожа Сахнова.

Обоснованных прогнозов быть не может, отмечает старший научный сотрудник Института экономики транспорта ВШЭ Андрей Крамаренко: «Ключевые факторы, определяющие результат, сейчас имеют неэкономическое происхождение и потому малопредсказуемы». К таким факторам он относит, в частности, санкции, изменения в потребительских привычках пассажиров при выборе неочевидных, но доступных направлений, а также снижение покупательной способности.

Айгуль Абдуллина

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