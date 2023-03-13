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Коммерсантъ FM
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Подписки пушат через Думу

Онлайн-сервисы обяжут напоминать гражданам об оплате

До конца весенней сессии в Госдуму внесут законопроект, по которому интернет-сервисы (онлайн-кинотеатры, музыкальные стриминги и т. д.) должны будут уведомлять пользователей о планируемом списании средств за подписку с помощью push-уведомлений или электронных писем. Новые нормы разрабатывались год, и исходно предполагалось, что уведомления должны будут включать возможность моментальной отписки. Из-за опасений индустрии, что механизм приведет к оттоку подписчиков, законопроект смягчили, но даже его новая версия не устраивает участников рынка.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Источники “Ъ” на IT-рынке рассказали, что 9 марта в АНО «Цифровая экономика» прошло совещание по законопроекту о регулировании уведомлений о платных подписках на интернет-сервисы (онлайн-кинотеатры, музыкальный стриминг и т. д.), который разрабатывает депутат «Единой России» Антон Немкин. На встрече присутствовали представители «Яндекса», ВТБ, «Сбера», «Центра стратегических разработок» и самого депутата. По словам двух источников “Ъ”, по итогам решено внести законопроект в Госдуму до конца весенней сессии. Эту информацию подтвердил “Ъ” и сам господин Немкин.

Разработка документа о регулировании уведомлений о платных подписках началась еще в 2022 году. Тогда «Ведомости» писали, что планировалось внести правки в закон о защите прав потребителей, обязав операторов интернет-сервисов за сутки направлять клиентам уведомление о планируемом списании оплаты ежемесячной подписки. В уведомлении должна была содержаться кнопка, позволяющая отказаться от подписки.

Теперь законопроект предполагает, что в уведомлении, которые операторы сервисов обязаны направлять подписчикам, вместо кнопки отказа будет ссылка на пользовательское соглашение и другая информация о подписке, говорит источник “Ъ”, знакомый с новой версией документа: «Изменение было принципиальным для операторов интернет-сервисов».

Другой собеседник “Ъ” отмечает, что обсуждение документа растянулось на год, потому что он встретил «серьезное противодействие бизнеса». Операторы сервисов, поясняет он, опасались, что кнопка отказа лишит компании «спящих подписчиков» — клиентов, которые, например, оформили пробную подписку на месяц и забыли от нее отказаться. В «Ростелекоме» (Wink), «Яндексе», «МегаФоне» (владеет онлайн-кинотеатром Start) и МТС (Kion) от комментариев воздержались. В «Сбере» и ВТБ не ответили “Ъ”.

«Мы внимательно отнеслись к позиции бизнеса и серьезно переработали законопроект, чтобы учесть интересы как пользователей, так и интернет-компаний»,— говорит господин Немкин. Некоторые сервисы, признает он, продолжают настаивать на своем праве не предупреждать людей о будущих платежах по подпискам: «Мы с ними в этом не согласны».

Многие компании и так уведомляют пользователей об окончании подписки и будущем списании средств за нее, но пятая часть потребителей не получает таких сообщений, сказал “Ъ” глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов, который участвовал в обсуждении проекта. Кроме того, добавил господин Павлов, у многих пользователей возникают сложности с отслеживанием платных подписок, их отменой после пробного периода: «Также заявленные условия подписки часто не соответствует действительности, например, отсутствует часть контента или за другую часть надо дополнительно платить».

Источник “Ъ” в крупной IT-компании объясняет, что, согласно статистике, в среднем пользователи аудиовизуальных сервисов пользуются подпиской около пяти месяцев, это, по его мнению, «говорит о том, что проблемы отписаться нет». Ежемесячное напоминание о необходимости продлить подписку, по его словам, увеличит число отказов пользователей на 15–20%.

«В таком виде законопроект может навредить добросовестным участникам рынка, а также ухудшить пользовательский опыт для миллионов граждан»,— опасается другой собеседник “Ъ” на IT-рынке. Еще один источник “Ъ” отмечает, что в отрасли даже новую версию законопроекта считают «избыточным регулированием».

Никита Королев, Юлия Юрасова

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