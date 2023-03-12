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Коммерсантъ FM
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«Ростов» обыграл «Пари Нижний Новгород» в матче РПЛ

Футболисты «Ростова» победили «Пари Нижний Новгород» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Ростове-на-Дону встреча завершилась со счетом 2:1.

Голы забили: Лангович (55), Осипенко (90+4, пен.) — Сулейманов (64).

В турнирной таблице «Ростов» с 38 очками занимает третье место. «Пари Нижний Новгород» с 19 очками располагается на 13-й позиции.

В следующем туре «Ростов» в гостях встретится с подмосковными «Химками» 19 марта. «Пари Нижний Новгород» в домашнем матче сыграет с московским «Торпедо» 19 марта.

Мария Федотова

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