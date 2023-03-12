МЧС прогнозирует смену дождя на метель в Ярославле

В Ярославле на смену дождю ждут снег и метель. В ГУ МЧС по Ярославской области выпустили метеорологическое предупреждение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Метель в Ярославле

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Метель в Ярославле

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Со ссылкой на синоптиков МЧС ожидает в Ярославле сложные погодные условия с вечера 12 марта.

«В период с 18.00 12 марта до 18.00 13 марта по Ярославской области и г. Ярославлю ожидается усиление юго-западного ветра порывами 15-18 м/с, ночью снег, местами сильный, в отдельных районах метель»,— говорится в предупреждении ведомства.

Мэр Ярославля Артем Молчанов раздал указания подчиненным: усилить подсыпку песком тротуаров и остановок, проследить за территориями возле школ и других учреждений соцсферы, провести работу по обработке пескосоляной смесью улично-дорожной сети.

«Горзеленхозстрой» ведет подсыпку, объем работ большой. К вечеру нас ждет похолодание и минусовая температура. Уважаемые ярославцы, будьте осторожны на тротуарах! Также поручил главам администраций районов усилить взаимодействие с управляющими компаниями и ТСЖ. Они должны качественно выполнять свои обязанности и провести противогололедную подсыпку во дворах»,— написал мэр Ярославля в своем телеграм-канале.

Андрей Иванов