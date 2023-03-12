Свердловский омбудсмен отреагировала на видео с жалобами мобилизованных Путину

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова прокомментировала видео, на котором уральские и пермские мобилизованные обратились к президенту Владимиру Путину с жалобами на руководство «Первой славянской бригады ДНР». Напомним, военные заявили о том, что их отправляют «на штурм», хотя они должны заниматься территориальной обороной ДНР, а также, что у них не хватает снаряжения.

Омбудсмен отметила, что за последние несколько дней в соцсетях появилось несколько аналогичных обращений от военнослужащих из других регионов. Это, по мнению Татьяны Мерзляковой, «должно стать поводом для тревоги в Министерстве обороны».

При этом она допустила, что видео может быть «спланированным заказом», с которым надо «поработать». «Если это непорядок в войсковых частях, его надо поправить. Пока в военном комиссариате не подтвердили грузов 200 из славянской, но это нас не успокаивает»,— написала уполномоченный во «ВКонтакте».

Татьяна Мерзлякова попросила руководителя мобильной приемной Уполномоченного в зоне спецоперации Евгения Тетерина получить достоверную информацию о том, что стало причиной для записи обращения.

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