Власти начали проверку из-за обращения мобилизованных из Свердловской области к Путину

Министерство территориальной безопасности Пермского края проверяет видео, на котором мобилизованные из Свердловской области и пермяки жалуются президенту Владимиру Путину на руководство их полка. В краевом ведомстве «Ъ-Прикамье» также сообщили, что обращение с запросом провести проверку фактов направлено в военную прокуратуру.

Видео с мобилизованными опубликовал telegram-канал «Сирена». На нем военные, попавшие в распоряжение «Первой славянской бригады ДНР» заявляют, что руководство отправляет их «на штурм» «без разведки и связи с другими подразделениями», хотя они должны заниматься территориальной обороной ДНР. По их словам, из-за неподготовленности они понесли потери. Мобилизованный считают, что потери были неоправданные, отмечая, что их не обеспечивают снаряжением в нужном количестве.

Военные добавили, что не отказываются от выполнения задач «по теробороне», но не хотят идти на «неоправданный риск». «С автоматами — против танков, минометов, снайперов и без поддержки. Просим разобраться в данной ситуации не на бумаге, а на месте», — отметили они.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте