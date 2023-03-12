Путин запланировал рабочую поездку в один из регионов России

Президент Владимир Путин планирует в рамках рабочей поездки на следующей неделе приехать в один из российских регионов. Об этом сообщил в Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Кроме того, на следующей неделе у Владимира Путина запланированы международные контакты. Президент также должен провести заседание с членами Совета безопасности, принять участие в пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей и выступить на коллегии Генпрокуратуры.

Не исключено, что президент примет участие в одном из мероприятий в честь девятой годовщины присоединения Крыма к России 18 марта. В прошлом году Владимир Путин выступил на митинге-концерте в честь присоединения Крыма в «Лужниках».

Анастасия Ларина