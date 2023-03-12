На Кубани выявили 215 новых случаев COVID-19

За последние сутки в Краснодарском крае зарегистрировали 215 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперштаб.

В Краснодаре выявили 84 заболевших, в Белоглинском районе — 14, в Новороссийске — 13, Геленджике — девять, в Ейском и Тимашевском районах — по восемь, в Кавказском — семь. Еще по шесть новых случаев зарегистрировали в Сочи, Гулькевичском, Северском и Староминском районах, по пять — в Горячем Ключе, Белореченском и Мостовском районах, четыре — в Красноармейском.

По три новых пациента появилось в Каневском, Лабинском, Тбилисском и Успенском районах, по два — в Армавире, Калининском, Крымском и Курганинском районах. Еще по одному заболевшему выявили в Апшеронском, Брюховецком, Кущевском, Павловском, Славянском, Темрюкском, Тихорецком, Усть-Лабинском и Щербиновском районах.

На амбулаторном лечении с COVID-19 находятся 1473 человека, в стационарах — 284. Всего с начала пандемии на Кубани подтвердили 352 443 случая коронавируса. Из них с выздоровлением выписали 339 525 человек, скончались — 11 161 пациент.

Татьяна Ручкина

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