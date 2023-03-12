Saudi Aramco объявила о самой высокой прибыли среди биржевых компаний за 2022 год

По итогам 2022 года чистая прибыль нефтяной компании Saudi Aramco составила рекордные $161 млрд, что на 46,5% больше аналогичного показателя 2021 года. Компания также выплатит дивиденды на сумму $19,5 млрд за четвертый квартал 2022 года. Об этом сказано в финансовом отчете (.pdf) Saudi Aramco.

Saudi Aramco отметила, что получила самую высокую годовую прибыль среди компаний, торгующихся на бирже. В Saudi Aramco также дополнили, что получили такой доход благодаря росту цен на нефть, объему продаж и улучшению показателя маржи переработки.

Свободный денежный поток Saudi Aramco за год вырос на 38%, до $148,5 млрд. Объем капитальных затрат увеличился на 18%, до $37,6 млрд. По итогам 2023 года компания ожидает, что этот показатель вырастет до $45-55 млрд.

Средний уровень добычи по итогам года составил 3,6 млн баррелей в сутки нефтяного эквивалента, что на 10,6% больше результатов 2021 года. Объем добычи жидких углеводородов достиг 11,5 млн б/с.

В феврале и марте Saudi Aramco повышала цены на нефть для Европы и Азии. В начале марта цена основного сорта нефти Arab Light стала выше на $2,5 за баррель выше регионального эталона и на 50 центов выше мартовского уровня.

Олеся Павленко