Силовики Абхазии проводят учения на границе с Грузией

Служба государственной безопасности, Госслужба охраны и МВД Абхазии проводят учения в Галском районе, который граничит с Грузией. Президент Аслан Бжания ранее поручил силовикам перейти на усиленный режим работы из-за протестов в Грузии.

О проведении учений сообщила Служба государственной безопасности. Они продлятся до 14 марта. «Просим не поддаваться панике и ложным слухам»,— говорится в сообщении.

В Грузии несколько дней проходили протесты из-за рассмотрения законопроекта об иноагентах. Власти пошли на уступки и не стали принимать документ. Оппозиция называла законопроект «пророссийским», инициаторы это отрицали. По мнению Кремля, в текущую грузинскую повестку пытаются внести «антироссийский элемент». Москва видит риски провокаций в Абхазии и Южной Осетии на фоне протестов. МИД РФ сравнил происходящее в Грузии с майданом.

О протестах — в колонке Георгия Двали «Тернистый путь к "суверенной демократии"».

Леонид Уварчев