В Праге прошел многотысячный митинг, участники пытались снять флаг Украины

Непарламентская партия PRO собрала в Праге многотысячный антиправительственный митинг «Чехия против нищеты». Полиция арестовала 18 человек, которые пытались войти в здание Национального музея, чтобы снять государственный флаг Украины, двое сотрудников правоохранительных органов получили ранения. Кроме того, задержан мужчина, который пришел на акцию с нашивками Z и «Группа Вагнера». Власти заявили о «пророссийской провокации».

Полиция не уточняла численность акции. По оценке местного издания Idnes (принадлежит крупной чешской медиакомпании MAFRA), на мероприятие пришли тысячи человек. Некоторые протестующие выступали против поставок оружия Украине. На мероприятии выступили лидер PRO юрист Индржих Райхл, юристы Ондржей Достал и Томаш Нильсен, хореограф Петр Зуска, режиссер Игорь Хаун, экс-сенатор Алена Дернерова и другие.

Как пишет государственное Чешское ТВ, акция продлилась три часа, после чего полиция потребовала разойтись. Однако сотни человек двинулись в сторону Национального музея и призывали снять украинский флаг. Вход в музей был заблокирован сотрудниками правоохранительных органов, произошло несколько потасовок. По данным полиции, в музей пытались попасть несколько десятков человек. 18 из них были задержаны.

Отдельно сообщается о задержании мужчины с нашивками Z и «Группа Вагнера» за «преступления отрицания, одобрения или оправдания геноцида». За это в Чехии предусмотрена уголовная ответственность.

Первый вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан осудил действия демонстрантов. «Ожидаю, что организаторы дистанцируются от этих проявлений насилия. Это, собственно, вызывает впечатление, что вся так называемая демонстрация против нищеты была лишь ширмой пророссийской провокации, а к таким проявлениям мы безусловно не можем проявлять терпимость»,— сказал вице-премьер.

Леонид Уварчев