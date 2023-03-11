«Спартак» чуть не погорел на «Факеле»

В 19-м туре чемпионата России по футболу занимающий второе место «Спартак» дома обыграл «Факел» — 3:2, но победа далась ему с большим трудом. Только в конце матча красно-белые забили решающий третий гол. «Динамо» на выезде уступило «Краснодару» — 1:3, а «Локомотив» в гостях одолел «Ахмат» — 1:0.

Сыграв вничью с «Уралом» в предыдущем туре и отпустив «Зенит» на восемь очков, «Спартак» не имел права на осечку в матче с борющимся за выживание в премьер-лиге «Факелом». О возвращении красно-белых в чемпионскую гонку речь не шла, учитывая, что лидер турнира наверняка легко разберется с «Химками» в воскресенье. Скорее, им нужно было думать о том, как закрепиться на второй позиции и как минимум не растерять преимущество над преследователями.

«Факел» сразу выстроился всей командой на своей половине поля, а «Спартак» соответственно пытался эту насыщенную оборону вскрыть. Хозяева вроде бы не форсировали события и не оказывали особого давления в позиционном нападении, тем не менее на 18-й минуте уже вели в счете. Антон Зиньковский нанес удар из-за штрафной площади, который, правда, был не таким уж простым из-за отскока от газона, вратарь гостей Алексей Городовой неудачно подставил руки, и Квинси Промес на добивании спокойно поразил пустые ворота.

Промес не только возглавил список лучших бомбардиров текущего чемпионата с 15 голами, но и забил юбилейный, сотый мяч за «Спартак».

Москвичи и дальше полностью владели инициативой, хотя иногда воронежцы появлялись у штрафной Александра Селихова и даже беспокоили его. На 40-й минуте красно-белые реализовали «стандарт», когда Александр Соболев в сутолоке идеально подстроился под скидку Георгия Джикии, однако бригада VAR обнаружила какое-то нарушение правил и отменила вполне легитимное взятие ворот. Так что Соболеву не повезло второй раз подряд. Напомним, в матче с «Уралом» он также стал жертвой судейской ошибки. Впрочем, тут же Промес нарисовал такой гол, который никакой VAR не мог отменить. Он накрутил один в один защитника Евгения Морозова и покатил мяч мимо выбросившегося на него Городового.

Удивительно, но еще в концовке первого тайма «Факел» успел отквитать дубль Промеса. Хызыр Аппаев воспользовался ошибкой спартаковских защитников в контратаке, а затем Данил Пруцев неосторожно отмахнулся от Ираклия Квеквескири в штрафной, и VAR рекомендовал главному арбитру Владиславу Безбородову назначить пенальти. Он так и поступил, а французский новичок воронежцев Реда Рабеи сравнял счет, который был, как говорят в подобных случаях, абсолютно не по игре.

У красно-белых оставался еще целый тайм, чтобы все-таки доказать свое превосходство. Но время шло, а «Факел» благополучно удерживал ничью. Тем более что он специалист по таким результатам и чаще всех в премьер-лиге — целых 11 раз — добивался мирного исхода. Соболев упустил просто шикарный момент, не попав по воротам чуть ли не с двух метров от лицевой линии. Зато на 87-й минуте после навеса Зиньковского нападающий головой сделал голевую передачу Кристоферу Мартинсу, который от души вогнал мяч в сетку. «Спартак» одержал тяжелую победу — 3:2, что позволило ему набрать 40 очков.

Другой столичный клуб — «Локомотив», решающий в этом чемпионате весьма скромные задачи, после яркой победы в Ростове-на-Дону с хет-триком Артема Дзюбы совершил вояж в Грозный, где ему противостоял располагавшийся на шестой строчке и действительно очень грозный по нынешним временам «Ахмат». Железнодорожники пока ориентировались только на 12-е место. Сергей Пиняев вывел их вперед на 11-й минуте, но уже на 20-й они оказались в меньшинстве после удаления за вторую желтую карточку Станислава Магкеева. Более того, за полчаса до финального свистка без учета компенсированного времени у москвичей удалили еще Максима Ненахова. Тем не менее они выстояли и вырвали три очка — 1:0. Теперь у «Локомотива», как и у «Пари Нижнего Новгорода», 19 баллов, но у последнего еще игра в запасе.

«Динамо» гостило у «Краснодара», а заочно соперничало и с замыкающим тройку «Ростовом», который находился всего в трех очках. В свою очередь, кубанцы отставали от московского клуба на шесть пунктов, и для них этот матч тоже был очень важен, так как успех в нем позволял им опередить «Сочи» и «Оренбург», а также догнать «Ахмат» и ЦСКА. Причем бело-голубые недосчитались из-за проблем со здоровьем Арсена Захаряна и Федора Смолова. Но в последнее время «разницу» у них делает Константин Тюкавин, который и сейчас не ушел с поля без гола. Нападающий «Динамо» красиво, в падении головой, да еще с подрезкой, замкнул подачу Муми Нгамалё.

Однако вскоре тоже головой забил краснодарец Кади Боржис, которому ассистировал Кристиан Рамирес. Правда, там не обошлось и без помарки голкипера Антона Шунина. Потом опять отличный момент имели москвичи, и Тюкавин не понял, как его одноклубник Дмитрий Скопинцев, которому он на блюдечке выложил мяч, пробил выше полупустых ворот. Во втором тайме уже сам Тюкавин не использовал возможность оформить дубль, убежав с глазу на глаз с вратарем Матвеем Сафоновым и угодив в штангу. А на 58-й минуте гости поставили себя в совсем сложное положение, когда Нгамалё за фол на Эдуарде Сперцяне получил прямую красную карточку. К тому же Кади так шарахнул из-за штрафной, что Шунину снова пришлось доставать мяч из сетки. Отыграться с 1:2 вдесятером у «Динамо» практически не было шансов, а под занавес матча у хозяев отличился еще Никита Кривцов. Выиграв 3:1, «Краснодар» с 29 баллами поднялся на седьмое место. У динамовцев осталось 32 очка.

Александр Ильин