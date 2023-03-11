В курганском реготделении РСПП сменился председатель

На очередном заседании курганского регионального отделения Союза промышленников и предпринимателей был избран его новый председатель. Как сообщает «Область 45», им стал председатель совета директоров предприятия «Кургандормаш» Юрий Авдалов. Его кандидатуру поддержали единогласно.

Предыдущий руководитель регионального отделения, исполнительный директор завода «Синтез» Борис Жоров сложил с себя полномочия досрочно. Он занимал этот пост чуть менее двух лет – с апреля 2021 года. До него отделением руководил сенатор Сергей Муратов, который, по данным СМИ, является тестем нового главы объединения Юрия Авдалова.