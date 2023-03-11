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Коммерсантъ FM
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ОАЭ отправили на Украину 14 тонн гуманитарной помощи

ОАЭ направили в Польшу самолет с гуманитарной помощью для Украины. Вес груза составляет 14 тонн. В него вошли одеяла, предметы личной гигиены и светодиодные лампы, «чтобы помочь украинскому народу пережить суровые зимние условия», передает агентство WAM.

Самолет приземлится в Варшаве. После этого помощь отправят на Украину.

В общей сложности ОАЭ уже отправили на Украину 11 самолетов с 550 т помощи. Также Киеву были переданы больше 2,5 тыс. генераторов. Осенью 2022 года президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян выделил дополнительную помощь на $100 млн.

Леонид Уварчев

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