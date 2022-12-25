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Коммерсантъ FM
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ОАЭ передадут Украине 2,5 тыс. электрогенераторов

Объединенные Арабские Эмираты объявили о планах передать украинским гражданам 2,5 тыс. электрогенераторов. Как передает Информационное агентство ОАЭ, 1,2 тыс. аппаратов были отправлены в Варшаву 24 декабря. Остальные генераторы планируют доставить в январе 2023 года.

Мощность электрогенераторов составляет 3,5–8 киловатт. Поставка входит в пакет гуманитарной помощи на $100 млн, о котором было объявлено ранее.

Россия с 10 октября возобновила нанесение массированных ударов по Украине. Изначально атаки объяснялись подрывом Крымского поста. В числе целей массированных ударов называются объекты военного управления, связи и энергетики. С тех пор на Украине наблюдаются проблемы с энергоснабжением.

Как страны Запада помогают Украине в сфере энергетики — в материале «Ъ» «Украине запасли энергии на зиму».

Леонид Уварчев

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