Косметическая сеть «Подружка» начала продавать алкоголь в тестовом режиме

Сеть магазинов косметики «Подружка» с 20 февраля в тестовом режиме начала продавать алкоголь. В настоящее время алкогольные напитки представлены в двух магазинах в Москве, сообщил сотрудник горячей линии сети ТАСС.

Магазины сети «Подружка» впервые появились в российских городах в 2005 году. На данный момент сеть насчитывает более 250 магазинов в 55 городах. Кроме косметики «Подружка» реализует продовольственные товары и товары для животных.

«В тестовом режиме мы начали продавать алкоголь в двух магазинах в столице. Это эксперимент, мы посмотрим на реакцию потребителей и примем решение о его продолжении»,— рассказал представитель компании.

О том, что юридическое лицо косметической сети ООО «Табер трейд» в декабре получило лицензию на розничную торговлю спиртными напитками в двух точках, расположенных в Москве, сообщил портал Shopper's. Информация о выдаче лицензии содержится в реестре Росалкогольрегулирования, убедились «Ведомости». Алкоголь продается в магазинах «Подружка» на Братиславской и Щербаковской улицах.