Суд продлил арест экс-губернатора Пензенской области Белозерцева и главы «Биотэка» Шпигеля

Измайловский суд Москвы на выездном заседании в СИЗО-1 («Матросская Тишина») продлил арест до 9 августа бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву и главе фармацевтической компании «Биотэк» Борису Шпигелю — об этом рассказал адвокат Алексей Шуварин. Они выступают обвиняемыми в деле о коррупции.

«Сегодня суд продлил срок содержания под стражей до 9 августа, прокурор начал читать обвинительное заключение, но не дошел до конца, продолжит 17 марта»,— сказал «РИА Новости» господин Шуварин.

Заседание было перенесено в СИЗО из-за состояния здоровья 70-летнего Бориса Шпигеля. В 2022 году он пережил острый инфаркт. Защита сообщала о патологии аортального и митрального клапанов сердца бизнесмена.

Ивану Белозерцеву предъявлено обвинение в получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а также в незаконном хранении оружия и боеприпасов (ст. 222 УК РФ). По версии следствия, в 2020 году Борис Шпигель, его супруга Евгения и гендиректор компании «Фармация» Антон Колосков дали взятку бывшему губернатору за лоббирование интересов «Биотэка» и получение компанией крупных заказов на поставки медикаментов в пензенские больницы.

Взятки, следует из материалов дела, принимались в виде наличных денег или предметов роскоши, в том числе автомобилей. Все фигуранты дела арестованы.

В ноябре Верховный суд России принял решение о проведении судебного процесса по делу экс-губернатора в Измайловском райсуде Москвы, поскольку прокуратура считает, что в Пензе обвиняемые смогут оказать давление на суд и общественное мнение.

Подробнее о деле бывшего губернатора — в материале «Ъ» «До тюрьмы рукой подать».

Лусине Баласян