Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Есть порядочные люди, делающие интересный продукт, но их завалила волна мошенников»

Блогеры о курсах, марафонах и интенсивах у других блогеров

Валентин Петухов, блогер, создатель и владелец YouTube-канала Wylsacom:

Фото: Wylsacom / youtube.com

— Я купил за очень приличные деньги самую дорогую версию курса Гусейна Гасанова «Мышление миллионера». Но проходить его не стал, да и не смог, потому что все там работало крайне криво и косо. Обещался сложный процесс погружения в тему, задания, а по факту получил запущенный сильно позже обещанного по времени криво работающий сайт. Это были записанные с очень посредственным качеством видеоролики, где, например, отваливался петличный микрофон, который всем было лень вернуть назад. Я провел эксперимент и получил ожидаемый результат. На этом мой опыт взаимодействия с подобными курсами и закончился.

Я крайне негативно отношусь к инфоцыганскому бизнесу, но назвать это откровенным разводом нельзя, чем люди, устраивающие это, и пользуются. Судя по последним историям, там крутятся очень большие деньги, бизнес очень прибыльный. Все продается в кредит, рассрочку и с обещанием заработать сразу много денег.

Какой-то информационный продукт там, конечно, присутствует, поэтому и нет большого числа обращений в полицию или на возврат денег. Люди просто разочаровываются, и на том их опыт заканчивается. В этом бизнесе есть порядочные люди, делающие интересный продукт, но их завалила волна мошенников. И как им восстановить доверие аудитории, не представляю.

Юлия Загитова, секретарь Союза журналистов России:

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

— Я проходила как курсы, так и интенсивы у разных блогеров: в диапазоне оплаты от 1 тысячи, максимально — до 80 тыс. руб.

По качеству все методы обучения разные, рынок абсолютно живой, и чем продукты дороже, тем качественнее сделаны. Самое дорогое обучение понравилось тем, что оно было основано на многих полезных инструментах, и потому, что я познакомилась с огромным количеством классных людей.

Анастасия Горохова, эксперт по имиджу, стилист, профессиональный шопер:

Фото: Фото из личного архива

— Давно этому не уделяла внимания, но за последние полгода освоила в онлайне основы финансовой грамотности, инвестиций в криптовалюту и недвижимость.

Наблюдая за стилем жизни ведущих онлайн-курсов, я перестала себя считать блогером, потому что они фактически работают онлайн 24/7. А я не готова уделять этому такое неимоверное количество времени.

Даниэль Хоменок, фуд-блогер:

Фото: из личного архива Даниэля Хоменока

— Проходил курсы по видео- и фотомонтажу. Это было очень полезно для повышения знаний и навыков.

К нам с женой приходили с предложением провести марафон о похудении с упором на психологический момент, и стоимость курса предполагалась от 30 тыс. руб. А это существенная сумма, для кого-то — это месяц работы. Мы сказали: «Нет, неинтересно». Часто цена подобных марафонов может быть и ниже, но потом все берется объемом участвующих в нем людей.

Сырые, некачественные предложения появляются следующим образом: крупный блогер предлагает новый курс или марафон, а, как правило, этого курса еще нет, он пока только на словах. Блогер запускает тему и смотрит реакцию на его предложение, и если люди готовы платить, то тогда запускается предпродажа, собирается стартовый капитал, на который уже потом появляется нормальный готовый курс.

Евгения Бойцова, главный врач стоматологической клиники «Астевита»:

Фото: страница Евгении Бойцовой в VK

— Я не тот ученик, который постоянно только учится — платно и бесплатно. Учеба — инструмент достижения целей, четко мной определенных, и важно сразу понять, получу ли я необходимые знания и навыки, а потом смогу системно внедрить новое в жизнь — в профессиональную или в личную. Без достойного результата не получаю удовольствия от учебы. При этом всегда точно знаю, насколько окупились мои вложения, которые за последние несколько лет превысили 3 млн руб.

Начинала с «Как развивать… инстаграм/бренд/личный бренд», потом добавила курсы про женственность, для похудения, управление бизнесом и по моей профессии. А сейчас уже сама стала онлайн-коучем по этим направлениям и даже получаю доход.

Иногда учеба служит только для поддержания или расширения круга общения. Недавно на повышение личной эффективности и реализацию своих ценностей потратила 200 тыс. руб. В том числе потому, чтобы понять, как мыслят люди, которые, как я, много знают, но готовы столько заплатить за свое развитие: мышление, чувства, эмоции и действия, которые и обеспечивают необходимый результат. Отсутствие страха пойти на такие расходы для себя не менее важный результат, чем достижение поставленной цели.

Михаил Нефедов, блогер:

Фото: @nemihail

— Все эти марафоны, курсы, интенсивы — просто вода. А воду, где вас заставляют во что-то поверить, обещают выполнить все желания и все тому подобное, нет никакого смысла проходить.

Фото: VK.com / nastiarizik

Анастасия Балашова (Настя Рыжик), видеоблогер, тиктокер, инстаблогер:

— Проходила курсы по тайм-менеджменту — у меня всегда много задач, и раньше просто не умела правильно структурировать день. Еще я училась монтажу, чтобы улучшать качество роликов. Сейчас занимаюсь ораторским искусством, работаю над дикцией, речью и навыком публичных выступлений.

Цель всегда одна — становиться лучше в тех сферах, которые мне интересны. Не жалею денег на собственное образование, потому что люблю учиться. Это главный двигатель прогресса, но при одном условии: если знания оперативно применять на практике и формировать из них уже навыки. Это то, что мне нужно прямо сейчас, чтобы дальше развивать блог. Тогда и обучение рано или поздно, но окупается. Да и вообще, большая удача — вылезать из зашоренных представлений о жизни и расширять мировоззрение.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Лилия Абрамова (татаркаFM), видеоблогер:

— Ни сама не обучалась на курсах или тому подобном, ни других не обучала, хотя, наверное, есть чем поделиться. На мой взгляд, в блогосфере на 99% этим занимаются «цыгане», грубо говоря.

Александр Горный, блогер, Крым:

Фото: из личного архива Александра Горного

— Блогерские курсы, марафоны, тренинги, может, кому-то и нужны, но я всегда опирался на личный опыт и ошибки, не позволяя деформировать мое понимание и восприятие блогосферы.

Группа «Прямая речь»

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...