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Валентин Петухов, блогер, создатель и владелец YouTube-канала Wylsacom:

Фото: Wylsacom / youtube.com

— Я купил за очень приличные деньги самую дорогую версию курса Гусейна Гасанова «Мышление миллионера». Но проходить его не стал, да и не смог, потому что все там работало крайне криво и косо. Обещался сложный процесс погружения в тему, задания, а по факту получил запущенный сильно позже обещанного по времени криво работающий сайт. Это были записанные с очень посредственным качеством видеоролики, где, например, отваливался петличный микрофон, который всем было лень вернуть назад. Я провел эксперимент и получил ожидаемый результат. На этом мой опыт взаимодействия с подобными курсами и закончился.

Я крайне негативно отношусь к инфоцыганскому бизнесу, но назвать это откровенным разводом нельзя, чем люди, устраивающие это, и пользуются. Судя по последним историям, там крутятся очень большие деньги, бизнес очень прибыльный. Все продается в кредит, рассрочку и с обещанием заработать сразу много денег.

Какой-то информационный продукт там, конечно, присутствует, поэтому и нет большого числа обращений в полицию или на возврат денег. Люди просто разочаровываются, и на том их опыт заканчивается. В этом бизнесе есть порядочные люди, делающие интересный продукт, но их завалила волна мошенников. И как им восстановить доверие аудитории, не представляю.

Юлия Загитова, секретарь Союза журналистов России:

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

— Я проходила как курсы, так и интенсивы у разных блогеров: в диапазоне оплаты от 1 тысячи, максимально — до 80 тыс. руб.

По качеству все методы обучения разные, рынок абсолютно живой, и чем продукты дороже, тем качественнее сделаны. Самое дорогое обучение понравилось тем, что оно было основано на многих полезных инструментах, и потому, что я познакомилась с огромным количеством классных людей.

Анастасия Горохова, эксперт по имиджу, стилист, профессиональный шопер:

Фото: Фото из личного архива

— Давно этому не уделяла внимания, но за последние полгода освоила в онлайне основы финансовой грамотности, инвестиций в криптовалюту и недвижимость.

Наблюдая за стилем жизни ведущих онлайн-курсов, я перестала себя считать блогером, потому что они фактически работают онлайн 24/7. А я не готова уделять этому такое неимоверное количество времени.

Даниэль Хоменок, фуд-блогер:

Фото: из личного архива Даниэля Хоменока

— Проходил курсы по видео- и фотомонтажу. Это было очень полезно для повышения знаний и навыков.

К нам с женой приходили с предложением провести марафон о похудении с упором на психологический момент, и стоимость курса предполагалась от 30 тыс. руб. А это существенная сумма, для кого-то — это месяц работы. Мы сказали: «Нет, неинтересно». Часто цена подобных марафонов может быть и ниже, но потом все берется объемом участвующих в нем людей.

Сырые, некачественные предложения появляются следующим образом: крупный блогер предлагает новый курс или марафон, а, как правило, этого курса еще нет, он пока только на словах. Блогер запускает тему и смотрит реакцию на его предложение, и если люди готовы платить, то тогда запускается предпродажа, собирается стартовый капитал, на который уже потом появляется нормальный готовый курс.

Евгения Бойцова, главный врач стоматологической клиники «Астевита»:

Фото: страница Евгении Бойцовой в VK

— Я не тот ученик, который постоянно только учится — платно и бесплатно. Учеба — инструмент достижения целей, четко мной определенных, и важно сразу понять, получу ли я необходимые знания и навыки, а потом смогу системно внедрить новое в жизнь — в профессиональную или в личную. Без достойного результата не получаю удовольствия от учебы. При этом всегда точно знаю, насколько окупились мои вложения, которые за последние несколько лет превысили 3 млн руб.

Начинала с «Как развивать… инстаграм/бренд/личный бренд», потом добавила курсы про женственность, для похудения, управление бизнесом и по моей профессии. А сейчас уже сама стала онлайн-коучем по этим направлениям и даже получаю доход.

Иногда учеба служит только для поддержания или расширения круга общения. Недавно на повышение личной эффективности и реализацию своих ценностей потратила 200 тыс. руб. В том числе потому, чтобы понять, как мыслят люди, которые, как я, много знают, но готовы столько заплатить за свое развитие: мышление, чувства, эмоции и действия, которые и обеспечивают необходимый результат. Отсутствие страха пойти на такие расходы для себя не менее важный результат, чем достижение поставленной цели.

Михаил Нефедов, блогер:

Фото: @nemihail

— Все эти марафоны, курсы, интенсивы — просто вода. А воду, где вас заставляют во что-то поверить, обещают выполнить все желания и все тому подобное, нет никакого смысла проходить.

Фото: VK.com / nastiarizik

Анастасия Балашова (Настя Рыжик), видеоблогер, тиктокер, инстаблогер:

— Проходила курсы по тайм-менеджменту — у меня всегда много задач, и раньше просто не умела правильно структурировать день. Еще я училась монтажу, чтобы улучшать качество роликов. Сейчас занимаюсь ораторским искусством, работаю над дикцией, речью и навыком публичных выступлений.

Цель всегда одна — становиться лучше в тех сферах, которые мне интересны. Не жалею денег на собственное образование, потому что люблю учиться. Это главный двигатель прогресса, но при одном условии: если знания оперативно применять на практике и формировать из них уже навыки. Это то, что мне нужно прямо сейчас, чтобы дальше развивать блог. Тогда и обучение рано или поздно, но окупается. Да и вообще, большая удача — вылезать из зашоренных представлений о жизни и расширять мировоззрение.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Лилия Абрамова (татаркаFM), видеоблогер:

— Ни сама не обучалась на курсах или тому подобном, ни других не обучала, хотя, наверное, есть чем поделиться. На мой взгляд, в блогосфере на 99% этим занимаются «цыгане», грубо говоря.

Александр Горный, блогер, Крым:

Фото: из личного архива Александра Горного

— Блогерские курсы, марафоны, тренинги, может, кому-то и нужны, но я всегда опирался на личный опыт и ошибки, не позволяя деформировать мое понимание и восприятие блогосферы.

Группа «Прямая речь»