Глава региона возглавит делегацию правительства Прикамья в Индии

Как стало известно «Ъ-Прикамье», на следующей неделе индийские города Дели и Мумбаи с рабочим визитом посетит делегация правительства края во главе с губернатором Дмитрием Махониным. Знакомый с планами делегации источник пояснил «Ъ-Прикамье», что основная цель – поддержка пермских предприятий в освоении новых рынков, обеспечение логистических связей, развитие промышленной кооперации с партнерами из дружественных стран.

В бизнес-миссии примут участие руководители более 10 компаний Прикамья – отраслей химии, машиностроения, металлообработки. В ходе рабочего визита запланированы встречи с представителями правительства Республики Индия, переговоры с индийским бизнесом, также планируется подписание соглашений о поставках оборудования.