Крылья под воду

Следующим этапом развития водного транспорта в регионе, которым власти Пермского края активно занимаются с начала 2021 года, может стать запуск по речным маршрутам судов на подводных крыльях. В краевую рабочую группу по водному транспорту включили представителей изготавливающих их компаний — аффилированных друг с другом АО «ЦКБ по СПК им. Р. Е. Алексеева» и АО «НПП “Радар ММС”». В минтрансе Прикамья говорят, что на текущий момент планов по приобретению таких судов нет. Новые члены рабочей группы полагают, что раз их позвали в ней поучаствовать, значит определенный интерес у региона имеется. По мнению экспертов, если власти действительно решат закупить такие транспортные средства, то, скорее всего, они будут задействованы для регулярных пассажирских перевозок. Представители отрасли считают идею хорошей, но отмечают, что это может потребовать дополнительных дотаций из бюджета.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Судно на подводных крыльях "Метеор-120Р" производства АО «Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях им. Р. Е. Алексеева», Нижний Новгород

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Судно на подводных крыльях "Метеор-120Р" производства АО «Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях им. Р. Е. Алексеева», Нижний Новгород

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

В состав рабочей группы по развитию внутреннего водного транспорта и инфраструктуры для него на территории Пермского края внесены изменения. Соответствующий указ губернатора Прикамья Дмитрия Махонина от 2 марта 2023 года опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Как следует из документа, в рабочую группу включены гендиректор нижегородского АО «Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях им. Р. Е. Алексеева» Сергей Итальянцев и директор центра по работе с заказчиками санкт-петербургского АО «Научно-производственное предприятие “Радар ММС”» Сергей Вавилов. Они будут принимать участие в заседаниях коллегиального органа по согласованию.

Рабочая группа по развитию водного транспорта была создана в январе 2021 года, когда краевые власти начали вести комплексную работу по развитию судостроительной отрасли и водного туризма в регионе. В состав группы включили ряд чиновников разного уровня, а также представителей сферы водных перевозок, промышленных предприятий и Корпорации развития Пермского края (КРПК). В общей сложности вместе с новыми членами в состав коллегиального органа на данный момент входят 28 человек. За время функционирования группы в Прикамье начала работать Пермская судоверфь (ПСВ), созданная на базе выкупленного КРПК Верхнекамского судостроительного комплекса; была проведена реконструкция причалов речного вокзала Перми, а на рынок речных круизов зашел крупный федеральный игрок — компания «ВодоходЪ». В этом году должен открыться речной маршрут Пермь — Закамск — Краснокамск, по которому планируется запустить электросуда. Кроме того, власти региона и инвестиционная компания АФК «Система» обсуждают возможность строительства серии судов на электротяге на площадке ПСВ.

АО «ЦКБ по СПК им. Р. Е. Алексеева» и НПП «Радар ММС» совместно разрабатывают и создают скоростные суда и экранопланы нового поколения. В частности, среди основных совместных проектов компаний — речные пассажирские суда на подводных крыльях «Валдай-45Р» и 2019-го «Метеор-120Р», на серийном выпуске которых в последние несколько лет сосредоточено ЦКБ по СПК им. Р. Е. Алексеева.

Структура владения компаниями не раскрывается с 2016 года. Все акционеры обществ не перечислялись в документах и тогда, однако в список аффилированных с обоими АО лиц входил председатель совета директоров и генеральный конструктор ЦКБ по СПК им. Р. Е. Алексеева Георгий Анцев, который одновременно занимает должность генерального директора — генерального конструктора «Радар ММС», а также санкт-петербургское ООО «Ридо», соучредителем которого выступает Василий Анцев, предположительно сын Георгия Анцева. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка ЦКБ в 2021 году составила 1 млрд руб., чистая прибыль — 1,8 млн руб. Выручка НПП «Радар ММС» за тот же период — 6,8 млрд руб., чистый убыток — 215,2 млн руб.

По информации «Ъ-Прикамье», представители конструкторского бюро им. Р. Е. Алексеева и НПП «Радар ММС» были включены в состав рабочей группы, поскольку у правительства Пермского края есть планы закупить для нужд региона суда на подводных крыльях, для собственного производства которых в Прикамье на данный момент мощностей нет. По словам источника в рабочей группе, речь, скорее всего, пойдет о судах «Валдай-45Р», более подходящих для рек Пермского края. Как ранее сообщал в интервью санкт-петербургскому Business Guide Георгий Анцев, такое судно рассчитано на 45 пассажиров, а его стоимость составляет около 150 млн руб. и варьируется в зависимости от комплектации.

В министерстве транспорта Пермского края заявили, что на сегодняшний день планов по приобретению судов на подводных крыльях у правительства региона нет. В каких аспектах край намерен сотрудничать с компаниями, в пресс-службе министерства не прокомментировали.

Сергей Итальянцев в беседе с «Ъ-Прикамье» предположил, что был приглашен в рабочую группу по той причине, что у властей Пермского края все же есть интерес к таким судам. «Мне предложили принять участие в этой группе в качестве технического эксперта в связи с развитием в регионе новых проектов. Не знаю, решит ли Пермский край в итоге работать с такими судами, но мы их сегодня готовы поставить в любой регион, в том числе в Прикамье»,— отметил господин Итальянцев.

По словам гендиректора компании-туроператора «Русич» Татьяны Нешатаевой, в туристических целях суда на воздушных крыльях задействуют редко — только для коротких круизов в труднодоступные места, где не пройдет большое пассажирское судно, например по Байкалу. «Это довольно специфические транспортные средства. В основном их используют сотрудники МЧС и спасатели. Возможно, региону они нужны как раз для решения подобных задач. Также их можно поставить на короткие речные маршруты, чтобы добраться от причала до причала. Для более продолжительных поездок они не подходят»,— поясняет госпожа Нешатаева.

Совладелец теплоходной компании «ВолгаWolga» Вадим Яхнин полагает, что если у правительства действительно в планах закупить суда на подводных крыльях, то, вероятнее всего, они будут использоваться для регулярных пассажирских перевозок. «Современные скоростные суда, курсирующие по Каме, могли бы стать хорошей “визитной карточкой” региона. Это выгодно бы нас отличало от многих других субъектов и, на мой взгляд, было бы востребовано жителями — вдоль Камы и других рек на территории края расположено много населенных пунктов»,— говорит предприниматель. Вместе с тем он отмечает, что данный вид транспорта имеет низкую рентабельность. «Возможно, новые суда более экономичны. Но, скорее всего, если развивать такие перевозки, то потребуются дотации из бюджета, прямые или косвенные: субсидии на ремонт, зимний отстой судов и другие расходы. В принципе, ничего страшного в этом нет, работа общественного транспорта и авиаперевозки тоже дотируются. Хотя, если судов будет курсировать немного и затраты на их содержание будут не сильно высокими, может быть, удастся выходить “в ноль” и дотации не потребуются»,— считает господин Яхнин.

Екатерина Артемова