Eurasia Review: Китай планирует построить железную дорогу в Якутию

Китай планирует взять на себя обязательства по строительству железной дороги в Якутию, сообщает Eurasia Review на основе анализа открытых источников.

О планах КНР, в частности, свидетельствует подписание между АО «Железные дороги Якутии» и Китайской ассоциацией развития промышленности за рубежом (CODA) меморандума о сотрудничестве в реализации проекта создания нового транспортного коридора на основе железнодорожной магистрали Мохэ (КНР) — Джалинда — Сковородино — Якутск (Нижний Бестях) — Магадан (порт) с железнодорожным пограничным переходом через р. Амур (Хэйлунцзян) в пределах своей компетенции.

Документ был подписан 8 марта по итогам визита якутской делегации в Китай, сообщило издание «Колыма.ru» со ссылкой на пресс-службу ООО «ИнтелКонсалтинг», представитель которой был участником делегации. В Eurasia Review отметили, что по итогам переговоров не был объявлен ни график строительства, ни точный маршрут железной дороги, стороны обязались установить детали в ближайшем будущем.

При этом издание обращает внимание на июньское заявление министра по развитию Дальнего Востока Алексея Чекункова. В разговоре с РБК министр сказал, что проект по строительству ветки Якутск — Магадан должен быть не «прямолинейно бюджетным» и может быть построен только с использованием механизма концессии. Выделить из бюджета деньги на строительство ветки «немножко нереалистично», отметил тогда господин Чекунков.

Поскольку проект будет реализован с помощью концессионного соглашения с Китаем, КНР в обмен на строительство получит доступ к природным ресурсам РФ в регионе, обращают внимание в Eurasia Review. До этого проекта Китай ограничивался строительством объектов инфраструктуры на границе с Россией и вдоль уже существующих веток, в частности, Транссибирской магистрали.

Эрдни Кагалтынов