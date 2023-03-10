Бывший министр ЖКХ Ростовской области получил реальный срок за нарушения при благоустройстве парков

Кировский районный суд Ростова-на-Дону огласил приговор бывшему министру ЖКХ Ростовской области Андрею Майеру. Экс-чиновнику назначено три года пять месяцев колонии общего режима, сообщает корреспондентка «Ъ» из зала суда.

Андрей Майер признан виновным в двух эпизодах превышения полномочий. По версии следствия, он допустил нарушения при выделении бюджетных средств на благоустройство парков «Вересаево» в Ростове и городского парка в Зверево. Ущерб был оценен в 89,5 млн руб.

Бывший министр не признает вину, его защита намерена обжаловать приговор.

Подробности дела Андрея Майера — в материале «Ъ» «Транзитом в суд».

Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону