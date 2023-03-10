Глава Междуреченска в Кузбассе объявил об отставке

Глава Междуреченска в Кузбассе 49-летний Владимир Чернов объявил в своем Telegram-канале, что «с сегодняшнего дня сложил полномочия главы города». По его словам, «проведенная колоссальная работа за последние пять лет — заслуга всей команды», и его коллеги «продолжат все начинания».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Междуреченского городского округа Фото: Администрация Междуреченского городского округа

Господин Чернов признался также, что «Междуреченск стал ему родным», и он уверен, что у города «в плане туризма большой потенциал».

Сегодня на внеочередном заседании городского совета народных депутатов Владимир Чернов выступил с отчетом работы за 2022 год, депутаты утвердили отчет, а затем приняли отставку главы по собственному желанию, рассмотрев его письменное заявление. С 11 марта временно исполняющим обязанности главы города совет назначил первого заместителя мэра Сергея Перепилищенко, уточнили в администрации города.

На должность главы Междуреченского городского округа Владимир Чернов пришел в октябре 2018 года с поста первого заместителя губернатора Кузбасса, ранее он работал главой Анжеро-Судженска, затем заместителем губернатора по инвестициям и инновациям, первым заместителем.

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Игорь Лавренков, Кемерово