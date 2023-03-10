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Экс-министра ЖКХ Ростовской области Андрея Майера приговорили к 3 годам 5 месяцам колонии

Приговором Кировского районного суда бывший глава министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Андрей Майер осужден на 3 года 5 месяцев колонии общего режима за злоупотребление должностными полномочиями, сообщает корреспондент «Ъ-Юг» из зала суда.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Напомним, дело в отношении экс-чиновника, занимавшего пост министра ЖКХ с 2016 по 2020 годы, завели спустя девять месяцев после его отставки. По версии обвинения, глава министерства использовал бюджетные средства в размере 46 млн руб. не по назначению при благоустройстве парка «Вересаево» в Ростове. Позже был выявлен еще один эпизод при благоустройстве парка в городе Зверево, где были незаконно израсходованы 43 млн руб.

Андрею Майеру были предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ).

Кристина Федичкина, Анастасия Назарова

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