В Ярославле МУП «Яргортранс» будет реорганизовано

Принадлежащее мэрии Ярославля МУП ГПТ «Яргортранс» будет реорганизовано, а его имущество передано структурам региона. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в мэрии города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Общественный транспорт в Ярославле

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Общественный транспорт в Ярославле

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Сейчас предприятие осуществляет диспетчерское управление городским пассажирским транспортом: разрабатывает расписание, контролирует его соблюдение и продает электронные проездные билеты.

«В части дальнейшей работы МУП ГПТ «Яргортранс» с учетом перераспределения полномочий на региональный уровень и окончания действия муниципальных контрактов на организацию пассажирских перевозок разработана дорожная карта по реорганизации, переводу сотрудников в областные структуры и мероприятия по передаче имущественного комплекса в собственность Ярославской области»,— сообщили «Ъ-Ярославль» в мэрии.

Всего в «Яргортрансе» работают 65 человек. По сведениям источника «Ъ-Ярославль», 20 из них перейдут в областные структуры, остальные будут сокращены. Диспетчерские функции начнет осуществлять ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области». Туда уже перешли диспетчеры троллейбусного движения.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что с апреля сокращено управление городского пассажирского транспорта в департаменте городского хозяйства мэрии.

Антон Голицын