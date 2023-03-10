В Самаре предложили установить памятник писателю Алексею Толстому

Представители российского военно-исторического общества предложили установить в Самаре памятник писателю Алексею Толстому (1883 – 1945). В настоящее время в качестве возможных площадок для монумента в городе рассматриваются несколько локаций, одна из них находится на спуске на ул. Некрасовской. Об этом сообщается на сайте депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна.

«Предусматриваются не просто установка самой скульптуры Алексея Толстого, но и есть интересный замысел, чтобы вокруг постамента были изображены барельефом литературные герои, многие из которых, кстати, неразрывно связаны с нашей самарской землей»,– говорится в сообщении.

Фото: hinshtein.ru

Алексей Толстой родился в Самарской губернии. Его детские годы прошли в имении на хуторе Сосновка (в настоящее время это поселок Павловка в Красноармейском районе Самарской области).

В 1897—1898 году Алексей Толстой жил с матерью в Сызрани и учился в местном реальном училище. В 1898 году будущий писатель переехал в Самару.

В 1901 году Алексей Толстой получил аттестат зрелости и уехал в Санкт-Петербург. Ряд его произведений связан с Самарой и губернией.

Ранее самарский обелиск «Борцам революции 1917 года» был взят под охрану. Он располагается в районе территории бывшего Завода имени Масленникова.

Георгий Портнов