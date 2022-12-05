Самарский обелиск «Борцам революции 1917 года» у бывшего ЗИМа взят под охрану

Взят под охрану обелиск «Борцам революции 1917 года» в Самаре. Приказ об утверждении охранного обязательства владельца изваяния опубликовало Управление государственной охраны объектов культурного наследия региона.

Речь идет об обелиске в сквере у бывшего завода им. Масленникова. Он является объектом культурного наследия регионального значения.

Также решением УГООКН взят под охрану еще один объект культурного наследия регионального значения, «Самолет – штурмовик ИЛ-2», на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова в Самаре. Он был установлен 8 мая 1975 года как памятник трудовой и боевой славы жителей Куйбышева в годы Великой Отечественной войны. Ранее в Самаре был взят под охрану особняк Субботина-Шихобалова.

Георгий Портнов