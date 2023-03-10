Жителя Кузбасса осудили на семь лет колонии за фейки о российской армии

Киселевский городской суд в Кузбассе признал виновным 32-летнего жителя города в публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях вооруженных сил России, «совершенном по мотивам политической ненависти и вражды» (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Суд приговорил его к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Кемеровской области, в марте 2022 года осужденный неоднократно на странице в одной из социальных сетей распространял публикации с «заведомо ложной информацией о способах проведения ВС РФ специальной военной операции на территории Украины». Они были выявлены и затем пресечены следователями территориального следственного отдела и сотрудниками Центра противодействия экстремизму ГУ МВД России по Кемеровской области.

Это уже второй за неделю приговор по данной статье в Кузбассе. Так, 6 марта был осужден прокопьевский журналист Андрей Новашов. Рудничный суд Кемерова приговорил его к 8 месяцам исправительных работ.

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Игорь Лавренков, Кемерово