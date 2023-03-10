Бывший главный инженер Главного военно-строительного управления № 9 получил 4 года колонии

В Красноярске вынесен приговор бывшему главному инженеру ФГУП «Главного военно-строительного управления № 9».Он признан виновным в получении взятки в особо крупном размере (максимальное наказание – до 15 лет лишения свободы). Суд приговорил обвиняемого к 4 годам в колонии строгого режима и штрафу 3,5 млн руб., сообщает пресс-служба УФСБ по Красноярскому краю.

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Фигурант дела, по версии следствия, в 2020 году предложил заместителю гендиректора одной из фирм, с которой планировалось заключить договор на оказание услуг, условия, по которым предприниматель должен был передавать 10% главному инженеру денежных средств от каждого контракта, заключенного с ФГУП.

Инженер был задержан сотрудниками УФСБ России по Красноярскому краю с поличным. Задержание произошло в момент получения фигурантом вознаграждения в размере 3, 5 млн руб.

Это не первое дело о коррупции в организации. В 2015 году бывший главный инженер организации, обвиненный в злоупотреблении полномочиями, был приговорен к трем годам исправительной колонии общего режима. В 2017 году стало известно, что фигурантом дела о получении взятки в особо крупном размере и присвоении денежных средств стал бывший генеральный директор ФГУП «Главное военно-строительное управление №9» Михаил Калинин.

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Оксана Павлова